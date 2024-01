Rincari degli hotel in Europa, cresce la preoccupazione di adv e t.o.

11:37

Le agenzie di viaggi e i tour operator spagnoli mostrano una crescente preoccupazione per la tendenza al rialzo dei prezzi degli hotel nelle principali destinazioni europee, tra cui la Spagna.

Manager e imprenditori del settore hanno evidenziato a Preferente che, in linea con la tendenza manifestatasi negli ultimi anni, i prezzi stanno continuando ad aumentare.



“Tutto è molto complicato e le prenotazioni non sono redditizie come in altre occasioni - lamenta il direttore di un grande operatore intervistato da Preferente -. E l’anno appena iniziato sembra ancora peggiore”.



Tuttavia, la crescita esorbitante delle tariffe non ha spaventato, almeno per il momento, i clienti che sono disposti a ridurre altre spese pur di non rinunciare ai viaggi. “Gli alberghi di tutta Europa sono pieni” dice ancora il manager.



Oltre a questo, gli alberghi del Vecchio Continente sono favoriti dall’‘effetto distrazione’ causato dalla guerra tra Israele e Hamas, nonché dal timore che il conflitto armato si estenda a paesi terzi. “Molti turisti diretti in Giordania, Israele, Egitto e persino Turchia scelgono di prenotare in Europa, e la Spagna è uno dei Paesi che assorbe una percentuale maggiore di questi viaggiatori”.



Resta da sapere quando i prezzi degli hotel toccheranno il picco. Nel 2023 in Spagna è stato raggiunto un numero record di pernottamenti nonostante l’aumento delle tariffe. Secondo i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di Statistica, gli hotel in Spagna hanno superato nell'intero anno i 347,1 milioni di pernottamenti, l'8,4% in più rispetto al 2022 e l'1,2% in più rispetto ai dati pre-pandemia. I prezzi hanno registrato un aumento dell'8,5%, frutto di tre anni di aumento consecutivi.