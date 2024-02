Barceló apre il suo primo resort in Thailandia

14:22

Prosegue l’avanzata di Barceló Hotel Group in Asia. Il Gruppo ha aperto il suo primo resort a 5 stelle in Thailandia: il Barceló Coconut Island.



Situato sull'Isola del Cocco (Koh Maprao), di fronte alla spiaggia, offre privacy e vista mozzafiato sulla baia di Phang Nga.

Il complesso dispone di 274 camere, 120 delle quali sono ville da due a cinque camere da letto, tutte con vista panoramica e dotate di ogni servizio.



Nelle aree esterne tre piscine e ampi giardini tropicali, dove è possibile partecipare ad attività come yoga e pilates, o godersi i tramonti dal proprio lettino.



Non manca l’offerta wellness, con una spa con bagno turco, sauna e un’ampia varietà di massaggi e trattamenti, oltre a un’area fitness, 2 campi da tennis e una vasta gamma di strutture per gli sport acquatici.



Quanto al food, sono quattro i ristoranti: Koko, elegante ristorante e cocktail bar con un menù basato sulla cucina giapponese; Kabang, specializzato in cucina thailandese e asiatica, situato sulla spiaggia; Kucina, con una proposta ispirata alla gastronomia italiana e mediterranea; e Laku Beach Club, un beach club con una vista sulla baia di Phang Nga, dove bere un drink al tramonto. Per chi cerca un'esperienza culinaria più esclusiva, il resort offre la possibilità di gustare una proposta personalizzata nella propria camera o direttamente sulla spiaggia.



Diverse anche le sale riunioni attrezzate con capacità fino a 160 persone.



Con la nuova apertura, Barceló Hotel Group gestisce 5 strutture nel continente asiatico, distribuite tra Indonesia, Maldive, Sri Lanka e Thailandia.