di Stefania Galvan

08:05

In un quadro dove il confine tra lavoro e vacanza si fa sempre più labile l’apporto degli hotel upper level è fondamentale, ma molto spesso gli stessi albergatori non si rendono conto delle potenzialità delle loro strutture.

A pensarla così è Mario Cardone, ceo di Autentico Hotels, che sottolinea le potenzialità dell’hospitality alberghiera: “Grazie alle sue caratteristiche - spiega - l’hotel diventa un hub, il fulcro della tendenza sempre più marcata al bleisure. Nessuna struttura può offrire tanti servizi come l’hotel ed è proprio questo il punto che il settore deve ancora capire, la forza unica di questo tipo di ospitalità”.



Mix tra lavoro e relax

Un’ospitalità che, però, deve sapersi adeguare alle nuove necessità di chi, pur viaggiando per affari, ormai sempre più spesso allunga la permanenza con giorni di vacanza o addirittura, all’interno della stessa trasferta lavorativa, si regala momenti di relax e occasioni leisure.



“Chi ha famiglia - spiega Cardone - si unisce ai congiunti nel weekend, una volta ultimate le incombenze aziendali. E poi ci sono i lavoratori nomadi, non legati ad impegni famigliari e che, dunque, interpretano il bleisure come un fenomeno trasversale, spalmato su tutta la settimana”.



I must per gli hotel

Ma quali sono le caratteristiche imprescindibili per un hotel che voglia attirare il viaggiatore bleisure? “Innanzitutto una connessione wi-fi eccellente e la copertura perfetta di segnale telefonico. E poi - continua Cardone - spazi idonei, comodi, confortevoli, dove il lavoro possa unirsi alla socializzazione. La gente vuole stare in mezzo alla gente, negli spazi business non c’è più nessuno, perché nessuno vuole isolarsi”.



Priorità va data, ovviamente, ai servizi, che devono essere molteplici e soprattutto flessibili negli orari. “La sfida - sottolinea Cardone -, però, non è solo su questo fronte, ma anche su quello delle esperienze. Per quest’ultimo punto sono ovviamente avvantaggiati gli hotel fuori città, perché lo sbilanciamento sulla parte leisure trova maggiore riscontro nelle strutture con maggiori spazi all’aperto”.