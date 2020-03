Liguria, divieto per hotel e appartamenti di ospitare turisti provenienti dalle zone rosse

14:52

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha vietato alle strutture ricettive di ospitare turisti provenienti dalle zone rosse. Un’ordinanza ha disposto a partire dalle 14 di oggi il divieto per le “strutture ricettive e i proprietari degli appartamenti a uso turistico della Regione Liguria di ospitare soggetti nei confronti dei quali si applichino le limitazioni previsti dal dpcm del governo e cioè che siano residenti in Lombardia oppure nelle province di ModenaParma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria”.

Si tratta di disposizioni, ha sottolineato il governatore “di buon senso e ci aspettiamo che le persone le rispettino per senso civico”. “Ci aspettiamo collaborazione – ha continuato -. In questo momento siamo ancora in una fase di relativa tranquillità rispetto alla disponibilità dei posti letto in terapia intensiva. Per questo dobbiamo fare in modo di evitare il più possibile il diffondersi del contagio e abbiamo il dovere e diritto di sapere dove sono le persone in questione per evitare l’aumento del contagio che può mettere in difficoltà le nostre strutture. Tutto questo non si applica a coloro che sono qui per ragioni di lavoro”.