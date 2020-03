11:43

Si allunga l’elenco dei voli cancellati verso l’Italia, in seguito alle misure di contenimento varate dal Governo per l’emergenza coronavirus.

Nel weekend, Alitalia ha annunciato modifiche all'operativo da e verso le zone rosse: solo voli nazionali dall’aeroporto di Linate e sospensione dell’attività su Malpensa a partire da oggi, 9 marzo, e fino al prossimo 3 aprile.



easyJet, riporta ttgmedia.com, ha confermato che, da oggi fino al 3 aprile, diversi voli verso e da Milano Malpensa, Linate, Venezia e Verona saranno rivisti. La compagnia garantirà il rimborso completo o un trasferimento gratuito.



Per la giornata di oggi British Airways ha cancellato 36 voli verso il Nord Italia, previsti in arrivo a Milano e a Venezia.



Oltreoceano, si legge su Simpleflying.com, United ha aggiornato lo schedule europeo, cancellando voli dallo scalo di Newark verso Malpensa fino al 15 marzo. L’operativo da Newark verso Roma sarà ridotto e portato a cinque frequenze a settimana dal 16 al 29 marzo. Cancellati tutti i collegamenti tra Washington e Roma previsti tra il 28 marzo e il 30 aprile.



Delta ha sospeso i voli da Atlanta a Roma, dall'11 marzo al 30 aprile. Mentre resta operativo il volo da New York-JFK per la Capitale, con 5 frequenze a settimana.



Iran Air ha sospeso i voli verso l’Europa, inclusi quelli verso Roma.