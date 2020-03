18:50

Solo voli nazionali dall’aeroporto di Linate e sospensione dell’attività su Malpensa a partire da domani mattina, 9 marzo, e fino al prossimo 3 aprile.

Pubblicità

È questa la decisione presa da Alitalia in seguito all’istituzione della zona rossa in tutta la Lombardia e in 14 provincie per effettuare un’ulteriore stretta per arginare la diffusione del coronavirus. Le ultime decisioni della compagnia si aggiungono “alle razionalizzazioni già effettuate nei giorni scorsi per il calo dei passeggeri - si legge in una nota - dovuto alle misure restrittive e alla minore propensione agli spostamenti”.



I dettagli

Nel provvedimento, oltre alla concentrazione esclusivamente sulle linee domestiche, Alitalia effettuerà “una riduzione di frequenze sulle rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno raggiungibili con i voli via Roma Fiumicino; da Milano Malpensa, con decorrenza 9 marzo, sarà sospesa l’attività dopo l’arrivo del volo da New York AZ605, con atterraggio previsto alle 10.40”.



In aggiunta da Venezia il vettore ridurrà le frequenze nei collegamenti da e per Roma. “I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni – conclude la nota - potranno modificare gratuitamente le loro prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso secondo le modalità indicate sul sito alitalia.com”.