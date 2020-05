Con #Elbasicura l'isola vuole fare ripartire il turismo in sicurezza

14:51

Si chiama #Elbasicura il progetto messo insieme da istituzioni e operatori turistici dell'Isola d'Elba per far ripartire il settore e offrire la possibilità a tante persone di visitare uno dei luoghi più belli d'Italia e della Toscana in sicurezza.

Come anche riportato da La Stampa, grazie a un tavolo di lavoro organizzato dal Gat - Gestione Associata per il turismo dell'Elba, sono state delineate le strategie pratiche per l'imminente stagione estiva. Le misure riguarderanno i viaggi in traghetto (imbarcazioni a portata ridotta, controlli, possibilità di rimanere nella propria auto), le strutture alberghiere che accetteranno arrivi spalmati su tutta la settimana, elimineranno caparre e daranno la possibilità di disdetta fino a 15 giorni prima; inoltre servizio di informazioni in tempo reale sulle spiagge meno affollate. M. T.