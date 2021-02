Sicilia, riaprono al pubblico i musei di Naxos e Francavilla

21:00

Riaprono i musei di Naxos e Francavilla. Con il passaggio in ‘zona gialla’ della Sicilia, il complesso museale è tornato oggi ad accogliere il pubblico.



Nello specifico, tra i siti gestiti dal Parco Archeologico Naxos Taormina sono tornati accessibili ai visitatori il Museo e l’Area Archeologica di Naxos (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.30) e il M.A.FRA, il Museo Archeologico di Francavilla di Sicilia, inaugurato lo scorso ottobre e poi chiuso a inizio novembre, successivamente all’inizio della seconda ondata di Covid-19.

L’ingresso al M.A.FRA è gratuito ed è consentito dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18.



Teatro Antico e Isola Bella

Restano invece chiusi il Teatro Antico di Taormina e, fino a maggio, l’Isola Bella. “Fino alla fine di febbraio siamo costretti a tenere chiuso il Teatro Antico a causa di indispensabili lavori alla cabina Enel che serve l’intera cittadina – spiega in una nota il direttore del Parco Naxos Taormina, Gabriella Tigano -. In partenza infine i lavori all’Isola Bella dove nei prossimi giorni sarà allestito il cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria che, oltre a ripristinare uffici e biglietteria, consentiranno il recupero di alcuni ambienti attualmente interdetti ai visitatori per ragioni di sicurezza. Contiamo di riaprire il sito in maniera definitiva fra qualche mese, e comunque prima della stagione estiva, restituendo ai sempre numerosi visitatori nuovi spazi di questa affascinante dimora d’epoca, talmente mimetizzata nel paesaggio e nella flora dell’isola da essere un tutt’uno con l’ambiente circostante”.