Regione Sicilia, in arrivo 22 milioni per il turismo

15:25

La Regione Sicilia annuncia l'arrivo dei primi fondi a supporto del turismo. L'assessorato regionale competente, per voce dell'assessore Manlio Messina, comunica che la cifra ammonta a 22 milioni di euro destinati ai conti delle imprese dalle quali verranno poi acquistati i voucher da cedere ai turisti.

Come lo scorso anno, l'incentivo prevede una notte gratis ogni tre, in aggiunta a un bonus per le escursioni e altre attività. Metà di questi fondi andrà agli hotel, il resto verrà suddiviso tra i t.o. (6,15 milioni), le guide turistiche (3 milioni) e le attività di immersione (1,5 milioni).



"Dopo avere completato questa tranche di pagamenti", dichiara Messina su palermo.repubblica.it, "faremo partire un secondo bando per l'acquisto di nuovi servizi. Neanche un euro di provenienza europea - conclude - andrà disperso". G. G.