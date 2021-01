Per il 2021 la Sicilia riparte da borghi e crociere

13:54

La Sicilia guarda alla prossima stagione e lo fa attraverso il Comitato Sicilia Turistica presieduto da Antonino Sapienza. Una pianificazione che è ancora lontana dalla piena normalità ma che punta su un 2021 a base di borghi e crociere.

La scorsa estate i risultati sono stati positivi, come dichiara Sapienza, "con migliaia di presenze nei borghi e un proficuo movimento economico su tutto l'indotto". E così nei prossimi mesi si guarderà alle potenzialità delle città e dei piccoli comuni con i relativi siti di interesse culturale, in aggiunta al comparto crocieristico.



Da non trascurare sarà la digitalizzazione che, come spiega Sapienza a qds.it, poiché "il futuro prossimo sarà ancora distanziato, uno dei temi principali sarà lo smart tourism, ovvero l'utilizzo della tecnologia a servizio di operatori e viaggiatori che nel tempo sono portati ad adottare sempre più strumenti intelligenti di comunicazione e informazione". G. G.