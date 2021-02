Verso il cambio di colore: sei regioni verso l'arancione e due rischiano il rosso

09:50

Una regione in arancione praticamente confermata e cinque in bilico: sono queste le prime previsioni per l’ormai tradizionale appuntamento del venerdì con il cambio colore.

Sicuro il passaggio del Piemonte, che passerà dalla zona gialla a quella arancione. Da decidere invece il destino di Lazio, Lombardia, Puglia, Marche e Basilicata.



Ma in ballo ci sono anche ulteriori retrocessioni, con due regioni che rischiano di tornare al colore rosso: si tratta della Campagna e dell’Emilia Romagna, che ha già visto Bologna in ‘arancione scuro’.



Il motivo, secondo quanto riportato da corriere.it, sarebbe la diffusione delle varianti che sta facendo innalzare l’Rt in diverse aree d’Italia.