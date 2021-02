Oggi il nuovo decreto, verso la proroga dello stop agli spostamenti fino al 27 marzo

10:20

Potrebbe essere prorogato di altri 30 giorni, fino al 27 marzo, lo stop agli spostamenti tra Regioni. È attualmente in corso il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Entro la mattinata, l’esecutivo guidato da Mario Draghi dovrebbe perciò approvare il Dpcm con le nuove misure di contenimento e prevenzione dei contagi da Covid-19.



Alle misure restrittive - che entreranno in vigore il 6 marzo - dovrebbero essere affiancate quelle di ristoro economico per le attività e i settori interessati dai provvedimenti.



Divisione in fasce

Come anticipa Corriere.it, l’Italia continuerà ad essere divisa per fasce di colore, ma i parametri per stabilire il livello di rischio potrebbero essere modificati, sulla base delle richieste avanzate nelle scorse ore dai governatori delle Regioni.

Le zone rosse saranno individuate nelle aree in cui saranno registrati focolai causati dalle varianti del virus.