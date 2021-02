16:28

Sarà prorogato fino al 25 febbraio il divieto di spostamento tra le regioni. Questo quanto deciso oggi pomeriggio dal Consiglio dei ministri presieduto da premier uscente Giuseppe Conte, attualmente ancora in carica per gli affari correnti.

Secondo quanto si apprende da Corriere.it, il Cdm sembra quindi aver accolto in parte la richiesta avanzata ieri dalla Conferenza delle Regioni. I governatori avevano infatti rivolto un appello per un provvedimento urgente che prorogasse lo stop agli spostamenti, anche tra zone gialle, fino al 5 marzo.



Restano le deroghe

Con il nuovo decreto, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, resteranno in vigore le deroghe che permettono di varcare i confini della propria regione con l’autocertificazione per motivi di lavoro, salute e urgenze.



La proroga dello stop agli spostamenti avrà come primario obiettivo quello di contenere la diffusione delle varianti del Covid-19. Dopo il 25 febbraio la palla passerà al futuro Esecutivo Draghi, cui spetterà la decisione di varare un’ulteriore proroga o la riapertura del traffico interregionale.