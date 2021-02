Stop agli spostamenti, le Regioni chiedono la proroga fino al 5 marzo

10:44

Potrebbe essere accolta oggi dal Consiglio dei ministri la richiesta delle Regioni di prorogare lo stop agli spostamenti (anche tra zone gialle) fino al 5 marzo, avanzata ieri nel corso della Conferenza delle Regioni.

“L’orientamento è di richiedere di prorogare il Dl che vieta gli spostamenti da una Regione all'altra, anche per la zona gialla – ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, in seguito al vertice riposta SkyTg24 -. Nelle prossime ore comunicherò tale orientamento al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell'ultima Conferenza Stato-Regioni, oltre che al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi”.



Nonostante si attenda la formazione del nuovo Governo guidato dall’ex numero uno della Bce, l’Esecutivo del dimissionario Conte Bis è ancora in carica per gli affari correnti e potrebbe quindi emanare un decreto che risponda alle esigenze dei governatori.



È attesa inoltre nelle prossime ore la riunione del Comitato tecnico scientifico.