08:04

Si avvicina il fine settimana e iniziano ad arrivare le proiezioni sui possibili cambi di colore delle Regioni, che saranno attivi da lunedì salvo provvedimenti più restrittivi delle autorità locali.

Secondo le ultime previsioni, Lombardia e Valle d’Aosta potrebbero essere in rosso, mentre Lazio e Toscana sarebbero in arancione.



In bilico invece la situazione del Veneto, con dati che sono ai limiti della zona arancione, come precisa corriere.it.



Le regioni in zona rossa

Tolti i casi di Lazio e Veneto che, come precisato, potrebbero cambiare colore e passare in arancione, resterebbero in zona rossa Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, la provincia di Trento, le Marche, la Lombardia e la Puglia.



Bisogna tuttavia ricordare che, a prescindere dai dati, tutta Italia sarà in zona rossa dal 3 al 5 aprile, per evitare gli spostamenti nelle festività pasquali.