Veneto e vaccini, da oggi prenotazioni aperte per gli operatori del turismo

di Martina Tartaglino

21:00

Dalle 12 sono aperte le prenotazioni dei vaccini anche per gli operatori del turismo in Veneto. Stagionali e non solo potranno dare la propria disponibilità iscrivendosi sul portale vaccinicovid.regione.veneto.it.

Lo ricorda anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sui suoi canali social: "Chi entra nel sito, se non trova accettato il proprio codice fiscale, può utilizzare il sistema della 'forzatura' del sistema, e al centro vaccinale firmerà una dichiarazione in cui afferma di lavorare nel comparto turistico. L'agenda per gli operatori dell'ospitalità, che vogliamo sempre più Covid-free, prevede 9.000 posti per questa settimana, poi altri 10.000 a settimana per arrivare a 50.000".