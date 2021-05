Veneto: tavolo regionale urgente per l'occupazione nel turismo

13:32

“La Regione è a disposizione per attivare un tavolo regionale per far incrociare domanda e offerta nel mondo del turismo, garantendo in questo modo strumenti e opportunità per una pronta ed effettiva ripresa del sistema turismo in Veneto”. Così l’assessora regionale al Lavoro, Elena Donazzan, e l’assessore al Turismo, Federico Caner, si legge su Hotelmag, hanno accolto la richiesta avanzata dai sindacati di convocare con urgenza un tavolo con tutte le parti datoriali e sindacali coinvolte e il sistema formativo per il turismo.

“Oggi non possiamo permetterci di perdere tempo soprattutto per far ripartire il settore del turismo – ha aggiunto Donazzan -. Questo momento rischia di depauperare le professionalità, quindi dobbiamo essere veloci, capaci di mettere a servizio tutti i servizi per il lavoro, i servizi di formazione, alleggerire le imprese delle incombenze burocratiche, per realizzare al più presto una mappatura dei fabbisogni professionali e per porre in essere tutte le azioni di formazione, di incontro domanda-offerta, di collegamento tra scuola e imprese turistiche”.



In Veneto, sino all’inizio del 2020, l’industria turistica produceva un fatturato medio di 17 miliardi di euro l’anno, ha ricordato Caner, aggiungendo che “è proprio su questo settore che gli effetti della pandemia hanno generato le perdite più ampie in termini occupazionali. Secondo i dati di Veneto lavoro, il 2020 ha chiuso con una perdita di quasi -1 mila unità e il 45% in meno di assunzioni rispetto al 2019. Ora guardiamo alla ripresa con fiducia, ma è evidente che nel frattempo bisognerà fornire, a tutti i livelli, tutti gli aiuti possibili”.