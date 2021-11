Toscana: progetto rete per il turismo in regione

13:29

Nuovi servizi web a disposizione di operatori e visitatori: è l’obiettivo della Toscana. “Per migliorare l’esperienza di chi sceglie la regione come meta dei propri viaggi – ha rimarcato l’assessore regionale al Turismo, Leonardo Marras – è necessario essere tutti in rete per offrire più velocemente informazioni ai potenziali turisti o a chi vive in Toscana cerca nuove esperienze da vivere. Ma anche per meglio promuoversi e per misurare più velocemente i flussi dei visitatori e gli effetti delle azioni di promozione, oltre che per definire nuove strategie o confrontarsi sulle iniziative”.

Pubblicità

La Toscana, si legge su Hotelmag, si appresta dunque a ridefinire il proprio ecosistema digitale turistico, e, tra le novità del nuovo progetto, rientrano anche gli uffici di informazione ed accoglienza turistica sparsi per tutte la regione.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link