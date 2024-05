New York a piedi, il prodotto green di Manuela Biondi

Raccontare New York scoprendola a piedi. È questo l'obiettivo di Manuela Biondi, guida turistica e fondatrice di Per le Strade di New York.

Si tratta di un progetto nato 6 anni fa con un forte orientamento alla sostenibilità; da qui la scelta di organizzare dei tour nella Grande Mela 'on foot' avvalendosi, al più, dei mezzi pubblici e il meno possibile del trasporto su gomma. Oggi però, Biondi alza l'asticella e punta a far diventare Per le Strade di New York ancora più green.

“Stiamo cercando un’azienda che operi in città e che ci consenta di piantare un albero a New York per ogni tour che effettuiamo – spiega -. Sono in contatto con tanti t.o. e adv italiani e per noi il passaparola è tutto: se fai bene il tuo lavoro questo viene sempre riconosciuto”.

E se le si chiede quale sia la chiave del successo di un progetto come il suo, la risposta sembra evidente: trasformare in realtà quello che per molti è il viaggio dei sogni.