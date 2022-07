Milano: tornano i turisti, ma i prezzi degli hotel vanno alle stelle

15:55

I turisti tornano a visitare Milano e gli ultimi dati resi noti dal Comune indicano che in giugno la città si è avvicinata ai numeri del 2019.

Come riporta il Corriere della Sera, “Il mese scorso - ha spiegato l’assessore al Turismo, Martina Riva - ci sono stati 628mila 759 arrivi contro i 638mila 600 del giugno 2019, cioè un 2% in meno. Il Salone del Mobile e il Milano Monza Motor Show hanno fatto la differenza, anche se il più importante valore aggiunto è stata la capacità di reazione dei milanesi”.

Per il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia “visto che il 2019 era stato l’anno del boom, possiamo dire che questo è il boom del boom”, mentre il sindaco Beppe Sala allarga lo sguardo a tutto il Milanese: “Da aprile a giugno, con città metropolitana, abbiamo avuto poco meno di 2,5 milioni di turisti. Ciò ci fa dire che Milano continua a piacere».



Tuttavia, segnala Rocco Salamone, presidente dell’associazione Turismo e Ricettività di Confesercenti, “l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, iniziato a fine 2021, ha portato il comparto alberghiero a rialzare le proprie tariffe in media del 15-20 per cento. I grandi eventi alzano di molto la domanda e viaggiare in questi periodi a Milano può essere proibitivo. Una famiglia può arrivare a spendere anche il 30 per cento in più della media”.



Ancora più evidente il rialzo nell’hotellerie di lusso. Per Maurizio Naro, presidente dell’Associazione Provinciale Albergatori di Milano “l’aumento c’è stato già ad aprile e riguarda hotel la cui clientela, potendo viaggiare anche in pandemia, era disposta a spendere. Parliamo di cifre cresciute del 15 per cento per strutture come Mandarin, Park Hyatt, Palazzo Parigi e Principe di Savoia. Mentre sui 3-4 stelle l’aumento medio è del 5 per cento”.