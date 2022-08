Bonus assunzioni per il turismo: 3mila nuovi contratti in Liguria

16:39

Un totale di 3mila contratti di lavoro, di cui 240 a tempo indetemrinato: questi i posti di lavoro per cui è stato chiestop il bonus assunzionale per le imprese del turismo in Liguria da fine luglio.

I numeri, come riporta genovatoday.it, sono stati annunciati dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell'assessore al Lavoro e al Turismo Giovanni Berrino, che hanno sottolineato l'importanza del comparto per l'economia dell'intero territorio, confermata anche dai datri di questa estate.



In totale, gli alberghi hanno realizzato 1.740 assunzioni, il comparto ricettivo 1.980 e gli stabilimenti balneari 600.