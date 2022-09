Tci, aperte le iscrizioni per la ‘Caccia ai tesori arancioni’

21:00

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla ‘Caccia ai tesori arancioni’ del Touring Club Italiano. La più grande caccia al tesoro d’Italia si terrà il prossimo 2 ottobre nei 100 Comuni Bandiera Arancione.

L’evento è aperto a tutti, fino a esaurimento posti, e rappresenta un modo alternativo e divertente per conoscere storie, persone, monumenti e curiosità custodite nei luoghi meno noti della Penisola.



Attraverso un percorso in 6 tappe i partecipanti potranno scoprire la più profonda e autentica identità della comunità e del suo territorio.



Per partecipare basta scegliere il borgo e iscriversi con la propria squadra sul sito tesori.bandierearancioni.it.