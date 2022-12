Umbria: da luglio arrivi e presenze in aumento anche sul 2019

14:14

Sarà una seconda metà dell’anno da ricordare quella del turismo in Umbria, frutto di una stagione estiva con numeri nettamente sopra le attese. Secondo i dati resi noti dall’Agenzia Umbria Turismo nei quattro mesi compresi tra luglio e ottobre sono stati infatti superati anche i risultati del 2019.

Secondo lo studio effettuato nel periodo preso in esame gli arrivi sarebbero stati quasi 80mila in più rispetto a tre anni fa e addirittura 200mila confrontandoli con il 2017. Ancora meglio avrebbero poi fatto le presenze, secondo quanto riporta Rainews: queste sarebbero cresciute di oltre 400mila sul 2019 e 700mila sul 2017. Un trend, conclude l’analisi, che ha coinvolto in maniera uniforme tutto il territorio regionale.