Il torneo Sei Nazioni a Roma: occasione per il turismo

16:15

Approda a Roma il 5 febbraio il torneo di rugby più famoso del mondo, ovvero il Sei Nazioni. In quel giorno prenderà il via l'evento con l'incontro Italia-Francia.

L'appuntamento sarà un'occasione anche per il turismo, dal momento che genererà per Roma un indotto previsto tra i 27 e i 37 milioni di euro, come riporta una nota di The Skill, la società che supporta la comunicazione di Federugby.



Il pubblico che segue questa competizione, prosegue la nota, è mediamente altospendente e spesso sfrutta pacchetti che comprendono una permanenza più lunga nella destinazione.



Prima della pandemia, Italia-Scozia nel 2022 aveva fatto registrare 54mila presenze. Per il 2023 l'obiettivo è di un risultato compreso tra i 55 e i 60mila spettatori nelle 3 partite Italia-Francia, Italia-Irlanda e Italia-Galles, che di celebreranno rispettivamente il 5 febbaio, il 25 febbrario e l'11 marzo.