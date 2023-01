Cicloturismo, Cyclando apre a nuovi investitori

13:58

Cyclando a caccia di investitori. La piattaforma di vendita online di viaggi cicloturistici in Italia e in Europa lancia oggi la sua prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd.

Obiettivo raccogliere 400.000 euro, che verranno utilizzati per sviluppare nuove feature digitali: dall’app alla personalizzazione del viaggio, per rendere la piattaforma più internazionale.



Nata nel 2019 come startup innovativa, Cyclando offre oltre 1.000 tour di 130 tour operator specializzati in Europa, personalizzabili e prenotabili direttamente grazie al suo motore di ricerca interno.



“Abbiamo scelto questo strumento di investimento alternativo che è l’equity crowdfunding per coinvolgere tutta la community degli amanti dei viaggi in bicicletta e gli appassionati di turismo sostenibile nel nostro progetto - spiega in una nota Riccardo Sedola, ceo e co-founder di Cyclando -: insieme possiamo rivoluzionare il mondo del cicloturismo. L’aumento di capitale ci servirà per rendere sempre più personalizzabile il viaggio, permettere ai viaggiatori di combinare tra loro direttamente sulla mappa sempre più servizi e realizzare un'APP di navigazione con funzioni di routing che permetta di raggiungere i punti di interesse tramite percorsi sicuri su ciclovie e reti viarie minori. La nuova finanza servirà, inoltre, a sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale per aiutare i viaggiatori a programmare automaticamente viaggi che riflettano sempre meglio i propri profili e interessi e, infine, di investire in marketing per trasformare una piattaforma che vende viaggi in Europa agli italiani, in una che venda viaggi in Europa in tutto il mondo”.