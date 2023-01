Siti Unesco, nasce il progetto di rete tra i territori del Sud Italia

10:16

“Creare una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano siti Unesco per promuovere le risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e far sì che ogni sito possa fungere da attrattore turistico per sé e per gli altri”.

È l’obiettivo del progetto Rete Siti Unesco spiegato dal presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese (nella foto), capofila del partenariato composto da 16 enti locali del Sud Italia che coinvolge 15 siti Unesco in Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.



I risultati del progetto, finanziato dal Ministero del Turismo, sono stati presentati alla Camera dei Deputati. Oltre 1 milione di utenti raggiunti grazie al web, 500 operatori iscritti al circuito e 36 itinerari di visita ideati; sono alcuni dei numeri di un progetto ampio con numerose attività tra le quali il portale www.patrimonidelsud.net, i social, l’app Patrimoni del Sud con visite virtuali ai siti Unesco e ai territori che li ospitano, suggestivi video e ricostruzione in 3D.

Paola Trotta