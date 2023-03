Caos passaporti, a Padova siglata l'intesa tra Questura e agenzie di viaggi

11:02

Padova corre ai ripari per sveltire le pratiche di richiesta passaporto che stanno ingolfando gli uffici della Questura. Proprio quest’ultima ha ora siglato un accordo con le agenzie di viaggi per cercare di aiutare i viaggiatori a ottenere il documento.

“Alle agenzie - ha spiegato in conferenza stampa, come riportato da padovaoggi.it, il Questore, Antonio Sbordone - chiediamo di interfacciarsi con l’utenza per guidare i cittadini nelle procedura e spiegare loro come collegarsi e iscriversi all’agenda elettronica dell’ufficio della Questura. Ci sarà poi anche una pec dedicata alle sole agenzie di viaggi per segnalarci i casi, direttamente”.



Exploit di richieste

Una decisione presa sull’onda dell’exploit di richieste, come spiega ancora il Questore: “Siamo passati - dice - dagli 80 passaporti quotidiani, nel periodo pre-pandemia, ai 200 di media”. In sei mesi, prevede Sbordone, tutta questa mole di lavoro dovrebbe essere assorbita. “Dalle nostre verifiche - aggiunge - si evince che la maggior parte delle persone viaggiano per turismo. Un intervento più deciso in questo ambito andava fatto. Queste aziende stanno subendo perdite, non vogliamo essere 'complici' dei danni che stanno subendo. Dobbiamo comunque essere bravi a non lasciare nessuno indietro”.