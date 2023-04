Venezia, nasce il contatore dei posti letto del ricettivo

13:06

Il fenomeno della gentrificazione non è nuovo per alcuni dei centri turistici più importanti della Penisola. Venezia, in particolare, fin dal 2008 segnala con un contatore collocato nella vetrina di una farmacia in campo San Bartolomeo a Rialto il numero di residenti, sempre in calo.

Oggi nasce, a cura dell’associazione Venessia.com, un contatore dei posti letto dell'offerta ricettiva nella città storica, ospitato da una libreria in campo Santa Margherita. "Una sorta di dialogo virtuale – dice Matteo Secchi di Venessia.com ad Ansa - tra spopolamento e crescita del turismo che riempie i vuoti lasciati in città”.



I due contatori presentano numeri pericolosamente vicini. Mentre i residenti segnalati sono 49.365, i posti letto sono ormai arrivati a 48.596. Insomma, a breve si prevede la parità se non il superamento dei visitatori rispetto ai residenti, con il rischio di trasformare definitivamente la città in un resort per turisti.