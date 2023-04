Balneari, Fiba: le reazioni alla sentenza Ue

15:54

“La sentenza della Corte di Giustizia europea sottolinea l’importanza fondamentale della verifica della scarsità della risorsa a livello territoriale e nazionale". Questo il comento del presidente Fiba Confesercenti, Maurizio Rustignoli, dopo il pronunciamento dell'Europa. "È un tema - prosegue il presidente - che lo Stato membro può e deve gestire, e quindi può valutare anche una diversa applicazione della direttiva sulla concorrenza. In questo senso, la strada intrapresa dal Governo italiano, che vuole procedere concretamente con la mappatura delle coste italiane, è quella giusta”.

Rustignoli aggiunge: “La Corte di Giustizia europea, inoltre, non è entrata nel merito sul principio dell’eventuale indennizzo nel caso in cui ci sia un soggetto subentrante: anche in questo caso, la sentenza sottolinea che è materia dello Stato membro e sarà il Governo italiano a valutare le specificità del caso”.



Rustignoli inoltre richiama la necessità di aprire un confronto con le associazioni per "giungere finalmente ad un punto di equilibrio, nel rispetto delle regole europee e a tutela del valore delle imprese".