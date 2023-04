08:04

"Se ci fossero più voli, faremmo sicuramente più numeri". Se è ancora presto per tirare un bilancio dell'estate sulle spiagge italiane, non lo è per definire alcune tendenze che vanno imponendosi in agenzia di viaggi.



E sul tema scarsità di voli i rappresentanti di alcuni dei principali network non hanno dubbi: "L'offerta è insufficiente per quantità e, di conseguenza, generalmente molto cara. Si tratta di un problema serio per tutte le mete, che coinvolge oggi anche le low cost - lamenta il direttore generale del Gruppo Gattinoni, Sergio Testi -. Siamo comunque ottimisti sulle vendite del Mare Italia, che per certi versi rimane ancora quest'anno un prodotto rifugio, che infonde tranquillità. Del resto, Baleari e Grecia stanno vivendo il medesimo rincaro sul fronte dei prezzi e la competizione si sposta semmai sul Mar Rosso, l'unico in grado di giocarsela quanto a tariffe". Testi spezza poi una lancia sul fronte dell'incoming..." (continua sulla digital edition di TTG Magazine)