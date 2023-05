Emilia Romagna, Santanchè: “Daremo tutto il supporto necessario alle imprese colpite”

15:31

“Per quanto riguarda i danni subiti dalle imprese del settore turistico, vi garantisco che il Ministero farà la sua parte per fornire tutto il supporto necessario”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè in una nota ha assicurato il sostegno del dicastero alle aziende colpite dalla forte ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio l’Emilia Romagna e alcune aeree delle Marche.

La titolare del Mitur ha voluto “esprimere tutta la mia vicinanza alle popolazioni colpite dalla forte ondata di maltempo che sta investendo in particolare l’Emilia Romagna e le Marche. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie che, a causa di ciò, hanno perso i loro cari”.



Nel frattempo, è ancora gravemente compromessa la circolazione ferroviaria tra Bologna-Rimini e Ferrara-Rimini; e si allunga con il passare delle ore l’elenco dei treni soppressi.



Annullato il Gp di F1

Cambiano anche i piani in vista dei grandi eventi. Su Twitter la Formula Uno ha ufficializzato la cancellazione del Gp di Imola previsto nel fine settimana. Una scelta presa “per la sicurezza dei tifosi e del team”. Nel post, F1 precisa che “non sarebbe stato giusto portare ulteriore pressione sulle autorità locali e sulle forze di soccorso in un momento difficile”.