09:34

È una situazione drammatica quella dell’Emilia Romagna, dove la pioggia battente non sta dando tregua e le esondazioni dei fiumi si susseguono senza sosta. Al momento sono numerosi i paesi allagati e in migliaia gli abitanti che sono stati evacuati. Lo stato di massima allerta è destinato a durare almeno per tutta la giornata odierna.

Pubblicità

Sul fronte dei trasporti la circolazione dei treni “continua a essere interrotta tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo e tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo. Il traffico ferroviario permane rallentato tra Rimini e Senigallia”, informa Trenitalia in una nota.



Treni cancellati

Numerosi i treni cancellati sia per l’Alta velocità sia per la linea convenzionale, mentre per alcune tratte sono state predisposte variazioni di percorso laddove possibile. Impossibile al momento prevedere quando la situazione potrà tornare alla normalità.



Traffico regolare invece al momento per gli aeroporti della zona e in particolare a Bologna, dove non si registrano cancellazioni o dirottamenti, anche se risulta difficoltoso raggiungere lo scalo.