L'albergo diffuso arriva in Valle d'Aosta: arrivano le nuove regole

12:25

Anche la Valle d'Aosta potrà avere alberghi diffusi. Nell'ambito di una revisione delle regole sull'accoglienza turistica, la Regione autonoma ha infatti introdotto anche questa formula di accoglienza.

Ad annunciarlo, come riporta ansa.it, è l'assessore regionale al Turismo Giulio Grosjacques, che ha sottolineato come il via libera alla realizzazione di alberghi diffusi fosse atteso da tempo dagli operatori del settore. Le strutture, secondo le nuove regole, potranno comprendere edifici in un raggio di 500 metri rispetto a quello che ospita i servizi di ricevimento.



Tra le novità anche la revisione del sistema di classificazione, effettuata con lo scopo di innalzare il livello qualitativo dell'offerta. Vengono introdotti per gli alberghi due nuovi livelli, ovvero il 3 stelle superior e il 4 stelle superiori, mentre per le residenze turistico-alberghiere si introduce il livello di classificazione 5 stelle.