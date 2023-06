Vicolungo The Style Outlets, al via il contest con chef Cannavacciuolo

21:00

Dopo il successo dello scorso autunno, torna a Vicolungo The Style Outlets ‘Impiatto Forte’, il social contest dedicato all’impiattamento, che vedrà i finalisti sfidarsi davanti allo chef Antonino Cannavacciuolo il 29 giugno.

Per partecipare basterà mettersi alla prova condividendo le proprie creazioni culinarie ispirate all’estate via Instagram Story fino al 22 giugno, taggando l’account ufficiale del centro (@vicolungothestyleoutlets).



Una giuria selezionerà poi i due finalisti che si sfideranno in un vero e proprio ‘live show’, sotto gli occhi attenti e il giudizio dello chef nonché alla presenza di amici, fan e visitatori dell’outlet.



L’evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà nella piazza principale del centro giovedì 29 giugno dalle 17 e sarà anche una buona occasione per incontrare da vicino chef Cannavacciuolo.



In palio un set di prodotti della tradizione mediterranea provenienti dal punto smart-gourmet ‘Antonino, il Banco di Cannavacciuolo’. Il vincitore si aggiudicherà invece il trofeo di ‘Miglior impiattatore 2023’.