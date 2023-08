Colaiacovo sulla tassa di soggiorno: “Fondi per sostenere il settore”

10:01

“Sono numeri che confermano l’impatto del nostro settore sull’economia dei territori”. Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, commenta così i dati pubblicati dal Centro Studi Enti Locali sulla tassa di soggiorno 2022.

Cifre che parlano di 512 milioni di introiti totali, al netto di quelli raccolti dalla città di Roma, non compresi nel computo, ma che da fonti di stampa registra qualcosa come circa 120 milioni di euro. Un dato, fa notare Confindustria Alberghi, impressionante tanto più se si considera che è superiore di oltre 10 punti percentuali rispetto al 2019 e che, per il 2023, sarà destinato ad aumentare ulteriormente per effetto della crescita delle presenze turistiche, ma anche degli aumenti disposti dal Comune di Roma e di Firenze.



“Fondi di una portata straordinaria - conclude Colaiacovo - che chiediamo vengano riutilizzati a sostegno del settore e della competitività turistica delle nostre destinazioni”.