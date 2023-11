A Napoli l'incontro mondiale dei rappresentanti Unesco

14:58

Napoli al centro della tutela del patrimonio mondiale Unesco. L'Italia ospiterà infatti i rappresentanti ed esperti dei 194 Paesi membri Unesco per elaborare risposte comuni alle nuove sfide poste al Patrimonio Mondiale e Immateriale dell'Umanità.

E, come riporta Il Mattino, si terrà proprio a Napoli, dal 27 al 29 novembre, Cultural Heritage in the 21st Century, l’evento organizzato dal ministero degli Affari Esteri, ministero della Cultura e Comune di Napoli per affrontare, nel corso di sette sessioni tematiche, le sfide poste al patrimonio da urbanizzazione, overtourism, cambiamenti climatici e conflitti.



Alla Conferenza di Napoli, rivolta ad esperti del patrimonio provenienti da tutto il mondo, prenderanno parte nella sessione ministeriale conclusiva i ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Cultura Gennaro Sangiuliano, più un gruppo selezionato di ministri stranieri, alla presenza dei massimi vertici dell' Unesco.