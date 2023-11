Shopping Tax free, i numeri tornano a crescere: l'Italia cerca la ripresa

10:38

I numeri sono ancora lontani da quelli pre-pandemia, ma la proposta di abbassare la soglia minima dello shopping tax free a 70 euro, prevista dalla legge di bilancio, potrebbe spingere la ripresa.

Ad analizzare i numeri è Planet che, in una nota, fa il punto sullo stato di salute sugli acquisti dei turisti fuori dai confini nazionali.



In generale, in Europa le vendite tax free hanno visto un incremento nel 2023, recuperando parte di quanto perso nel corso dell'anno precedente. Il ritorno dei turisti internazionali ha infatti spinto in alto i numeri, con la Francia in testa alla classifica dei Paesi che si avvicinano di più ai risultati del 2019 grazie a un -2,8%. Parigi è la regina del tax free, dal momento che da sola rappresenta il 35% del mercato europeo.



Il trend della Penisola

L'Italia, insieme a Germania e Spagna, è ancora lontana dal pareggio. Tuttavia Roma, Milano, Madrid e Barcellona rappresentano il 15% del totale del tax free in Europa.



In particolare la Capitale, insieme al capoluogo lombardo e a Firenze, conquistano il 50% della spesa di questo segmento in Italia, con valore di transazione medio superiore ai 1.000 euro.



"La fine delle misure anti-contagio - si legge ancora nella nota di Planet - ha segnato il boom dei turisti provenienti dagli Stati Uniti, che superano quelli in arrivo dalla Cina con acquisti in crescita del 65% rispetto al 2019 e un ATV (valorte di transazione medio, ndr) superiore ai 1.400 euro, speso soprattutto (90%) in beni di lusso".



Stefano Uggeri, svp and managing director retail Italy di Planet, aggiunge: “Nel 2023 abbiamo messo le basi per accelerare la piena ripresa sui livelli pre-pandemia e registrato nuovi comportamenti da parte dei turisti internazionali che definiranno le tendenze del futuro. Lo shopping Tax Free rappresenta un volano fondamentale per il Made in Italy, per questo vediamo con favore la decisione del Governo di abbassare la soglia minima di acquisto. Si tratta di un provvedimento che, oltre a rendere il nostro Paese più attrattivo agli occhi dei turisti extra europei, avrà benefici su tutto l’indotto, in particolare sui piccoli commercianti".