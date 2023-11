Shopping tax free, Federturismo: “Con abbassamento soglia più arrivi extra Ue”

18:01

La riduzione della soglia per accedere allo shopping tax free “contribuirà a creare maggiore attrattività e competitività per il nostro Paese aumentando i flussi turistici extra europei sull’intero territorio nazionale”. Così la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, sulla novità inserita nella Manovra.

In una nota dichiara: “Siamo soddisfatti che dopo tanti anni sia stato inserito in legge di Bilancio l’emendamento che prevede l’abbassamento della soglia minima per accedere al servizio di tax free shopping. Una misura che, insieme con il nostro socio Global Blue richiedevamo da tempo e grazie alla quale finalmente anche l'Italia si può allineare agli altri paesi europei”.



“Lo shopping in viaggio – aggiunge - è diventato sempre più importante anche in termini di percezione ed economia del Paese e si conferma uno dei maggiori canali in crescita soprattutto per il mondo del lusso”.