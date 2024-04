Ota Viaggi sponsor della digital edition inglese di TTG Italy in uscita il 15 aprile

Il 2024 di Ota Viaggi è ricco di eventi e le prospettive sono positive. L’operatore mette in campo un portfolio di strutture sempre più ampio, 97 destinazioni fra le quali scegliere, una campagna di advance booking prorogata fino al 15 aprile che sta contribuendo a far decollare le vendite in agenzia e una nuova convention in arrivo.

In primo piano Obiettivo X, l’imminente appuntamento che 17, 18 e 19 maggio porterà gli agenti di viaggi a soggiornare presso il CdsHotels Porto Giardino e a visitare alcune strutture pugliesi come l’hotel Club Santa Sabina, il Riva Marina Resort e il Pietra Blu Resort & Spa.

Gli agenti avranno anche la possibilità, durante l’evento, di ascoltare alcuni ospiti d’eccezione, tra cui Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia presso la Scuola di direzione aziendale dell’università Bocconi.

Il tour operator sarà sponsor della digital edition inglese di TTG Italy in uscita il prossimo 15 aprile. L’edizione digitale del magazine in inglese sarà anche inviata ai buyer internazionali tramite DEM dedicata.