Per Ita Airways e Lufthansa è arrivato il tempo di ‘fare i compiti’ e dare risposta alle obiezioni avanzate dall’Ue lo scorso marzo. Risposte che, ha assicurato ieri il presidente del vettore italiano, Antonio Turicchi, intervenendo a un convegno sulla mobilità, Lh invierà “prima di maggio”, per ottenere il via libera all’operazione “prima della scadenza”.

“Stiamo rispondendo alle obiezioni”, ha dichiarato, precisando che - riporta ilsole24ore.com - “studieremo anche le remedies legate alle sovrapposizioni, che non esistono tra noi e Lufthansa”.

Le sovrapposizioni

In particolare, secondo il presidente di Ita, non sussisterebbe sovrapposizione sulle rotte di lungo raggio da Roma Fiumicino: “Lì – ha sostenuto – non c’è il problema”.

Ma, nello Statement of objections inviato al Mef, Bruxelles ha sollevato dubbi su 39 rotte, domestiche e di lungo raggio, sulle quali Ita e Lh potrebbero esercitare un dominio incontrastato sui competitor.

Inviata la risposta all’Ue, il passo successivo sarà quello del 6 giugno, quando ci sarà il pronunciamento sull’investimento da 325 milioni di euro da parte del gruppo tedesco per l’acquisizione del 41% di Ita.