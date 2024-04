L’Europa guarda con apprensione alle tensioni in Medio Oriente. Mentre si teme un imminente raid dell’Iran contro Israele, Germania e Francia iniziano a mettere in guardia i viaggiatori in partenza verso l’area.

Nelle scorse ore il ministero degli Esteri francese e quello tedesco hanno invitato i cittadini dei rispettivi Paesi a evitare i viaggi in Iran, Israele, Libano e nei territori palestinesi. E la compagnia aerea Lufthansa, si apprende da ilsole24ore.com, ha sospeso in via precauzionale i voli verso Teheran fino a domenica.

Le indicazioni della Farnesina

Per quanto riguarda l’Italia, le ultime indicazioni della Farnesina sono aggiornate al 4 e 5 aprile scorsi. Le comunicazioni “sconsigliano i viaggi a qualsiasi titolo sull’Iran” e invitano a rinviare gli spostamenti verso Israele. “Nonostante il ripristino di alcuni collegamenti aerei - si legge sul portale Viaggiare Sicuri -, si invitano i connazionali a rinviare il proprio viaggio, in caso di spostamenti non dettati da ragioni impellenti e non procrastinabili (si raccomanda in ogni caso di controllare con la compagnia stessa l’operatività del volo prima di mettersi in viaggio). Inoltre, si invitano i connazionali presenti in Israele e nei Territori Palestinesi a mantenere la massima attenzione, restare informati e seguire le indicazioni delle Autorità locali specialmente in occasione di spostamenti interni evitando quelli non strettamente necessari”.