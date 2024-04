Windstar Cruises, in arrivo i due nuovi yacht Star Seeker e Star Explorer

Cresce la flotta Windstar Cruises. La compagnia di crociere accoglierà due nuovi yacht: Star Seeker e Star Explorer.

La prima è attualmente in costruzione nei cantieri WestSea ed è prevista in arrivo nel mese di dicembre del 2025. La seconda entrerà in flotta l’anno successivo, sempre nel mese di dicembre.

“Siamo entusiasti di questa espansione, che ci consente di ampliare il nostro portafoglio di destinazioni”, ha commentato il presidente di Windstar Cruises, Christopher Prelog.

Le new entry - anticipa Travel Mole - potranno ospitare a bordo fino a 224 passeggeri e offriranno ciascuna 112 suite con verande private. A poppa saranno posizionate le Owner’s Suite, dotate di balconi avvolgenti e panoramici.

Non mancheranno aree per gli sport acquatici, caffetteria e lounge, spa, area fitness e vasca idromassaggio posizionata a prua.

Per quanto riguarda il food, ci saranno il ristorante L’Amphora, con possibilità di mangiare all’aperto, e Star Grill.