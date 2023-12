Shopping tourism: il 91% degli americani non rinuncia agli acquisti in Italia

15:25

Arrivano dagli Stati Uniti i turisti più interessati allo shopping italiano. Lo dice l’indagine Risposte Turismo presentata nel corso di Shopping Tourism, il forum italiano, tenutosi ieri a Roma.

Complessivamente (shopping tourist e non) l’indagine fa emergere come il 91% degli statunitensi in viaggio in Italia non rinuncerebbe all’acquisto di prodotti italiani: su tutti la gastronomia (al 53% tra la tipologia di prodotto che gli americani acquisterebbero ”assolutamente”) seguita dagli articoli di moda.



Per quanto riguarda la motivazione che spinge i turisti statunitensi a viaggiare, il 34% del campione afferma di aver viaggiato in più occasioni con l’intento di fare acquisiti, percentuale che sale al 47% considerando tutti coloro che lo hanno fatto almeno una volta. L’indagine, infine, evidenzia come la spesa media giornaliera dei turisti statunitensi in shopping si attesti a 110 euro.



Fra le città italiane che gli statunitensi associano allo shopping Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze – in quest’ordine – guidano la classifica. Per quanto riguarda altri centri di minori dimensioni, l’indagine ha evidenziato come Bologna e Genova abbiano registrato punteggi superiori ad altre località quali Taormina, Cortina e Capri.