Briatore, l'attacco a ristoranti e alberghi italiani

21:01

Flavio Briatore boccia il turismo tricolore. In un intervento ripreso da La Repubblica, l'imprenditore interviene sulla qualità dei servizi alberghieri e di ristorazione italiani.

"Gli alberghi fanno schifo – avrebbe detto Briatore durante la manifestazione Atreju a Roma - e i ristoranti mostrano di avere quella cultura di fregare la gente”.

Briatore non è nuovo ad accuse di questo tipo. Già fra il 2018 e il 2019 il manager parlava di 'turismo delle ciabatte' che faceva 'male all’Italia', contestandone la poca attenzione verso i target di alto livello per “troppi vincoli, scarsa qualità e prezzi alti”.



Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha smorzato i toni: "Io a Briatore do ragione, perché sulla burocrazia siamo un Paese faticoso, ma Meloni lo ha detto, non disturbiamo i tanti imprenditori italiani capaci che abbiamo in Italia. Quello che però non ho sentito dire è l’orgoglio di essere italiano, la fierezza di essere italiani: quando andiamo in giro per il mondo ci guardano con meraviglia e ammirazione. E io divento una pantera quando torno in Italia e questa fierezza non la vedo più: vedo sempre raccontare che c'è un giardino accanto a noi che ha l’erba più verde".