08:02

Non c’è pace per il Colosseo. Dopo le polemiche per il ‘bagarinaggio’ dei biglietti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2023, anche l’inizio del 2024, con il nuovo sistema di ticketing, non sembra essere partito col piede giusto.

A mettere in luce le nuove criticità è Confapi Turismo. Nel mirino i lunghi tempi di attesa e le file agli ingressi del Colosseo e del Foro romano, dovute al controllo dei documenti di ogni singolo visitatore, e le problematiche derivanti dalle rigide regole di acquisto del biglietto e dalla sua non modificabilità.



“Si è voluta adottare la normativa che regola eventi musicali e sportivi, senza avere lo stesso numero di varchi di accesso degli stadi e lo stesso dispiegamento di personale addetto alla sicurezza per la verifica dei documenti – dice il presidente Confapi Turismo e Cultura Roberto Dal Cin -. Per questo motivo abbiamo scritto ed inviato sette proposte alla direzione del Parco archeologico richiedendo, tra le priorità, quella di un intervento salva-fila, che preveda, su tutti i gruppi in entrata, un controllo a campione dei documenti soltanto sul 10% dei visitatori”.



Altro tema, quello della rigidità del sistema d’acquisto dei biglietti.



“Attualmente è previsto, solo per i tour operator, la modifica del nominativo una sola volta ma non nei tre giorni precedenti alla data di visita del monumento – spiega ancora Dal Cin - .Questa norma sta mettendo in forte difficoltà gli operatori turistici perché in caso di malattia, di ritardi aerei o di treni, di irraggiungibilità del Colosseo dovuta a sciopero dei taxi o della metropolitana, di allerta meteo, non consente alcuna cancellazione né tantomeno la possibilità, da parte dei tour operator, di concedere un rimborso e di riallocare il biglietto a beneficio di altri visitatori, prassi regolare per anni fino a due mesi fa".