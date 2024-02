Cimbali Group lancia al museo Mumac la prima Coffee Escape d’Italia

di Alberto Caspani

13:11

La gamification trasforma i musei d’impresa nei nuovi hotspot del turismo Made in Italy. A partire dal prossimo marzo, la Mumac Coffee Escape ideata dal Museo della macchina per caffè di Cimbali Group a Binasco (Milano), insieme a Mumac Academy e in collaborazione con Play The City di Elesta Travelling Passion, offrirà un’esperienza di scoperta del mondo del caffè unica in Italia.

“Oltre a percorsi formativi per professionisti e coffee lovers - spiegano Barbara Foglia e Silvia Vercellati, rispettivamente Mumac director e Mumac Academy manager - proponiamo ora due nuove avventure Mystery (1 ora) e Investigation (2 ore), attraverso le quali coinvolgiamo in attività di problem solving e team building i gruppi dei nostri visitatori”.



Al via dal 16 marzo, le esperienze possono essere prenotate sul nuovo sito mumaccoffeeescape.com e sono rivolte anche a tour operator interessati a sviluppare itinerari innovativi sulle eccellenze italiane.



Risolvendo enigmi per accedere gradualmente agli spazi del più grande museo al mondo di macchine da caffè, i visitatori hanno la possibilità di sperimentare sia tecniche di educazione del gusto nel Training Centre, sia l’esclusiva Coffee Sensory Room.