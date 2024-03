11:21

“Ringrazio gli oppositori della campagna, perché grazie a loro ha funzionato bene”. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè è intervenuta con questi toni all’Itb di Berlino parlando dell’iniziativa di promozione turistica ‘Open to meraviglia’, che ha trasformato la Venere di Botticelli in influencer alimentando non pochi dibattiti in merito.

“Una campagna pubblicitaria, per definizione, non può avere successo se non divide – ha sottolineato – e io, nell'essere divisiva, credo di essere un assolutamente campione”.

Secondo Santanchè l'iniziativa, come riporta ilmessaggero.it, “ha avuto una sua incidenza e sarebbe sbagliato dire che non ha funzionato”.