Abu Dhabi e la speranza del 3 per cento

14:19

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi sottolinea come i flussi turistici verso la destinazione siano in ripresa. I tassi di occupazione degli hotel sono aumentati del 3% su base annua dal 1° luglio e dovrebbero aumentare ulteriormente con il lancio di una serie di iniziative.

Il programma di certificazione ‘Go Safe’ è tra le iniziative lanciate per sostenere contemporaneamente la fiducia dei consumatori e il settore turistico all'interno di Abu Dhabi. Il programma mira a regolare gli standard di igiene in tutti gli hotel di Abu Dhabi attraverso l'implementazione di una serie rigorosa di linee guida in tutte le destinazioni turistiche tra cui centri commerciali, ristoranti, musei, spiagge pubbliche, parchi a tema e altre attrazioni. Ad oggi, oltre l'80% degli hotel di Abu Dhabi ha avviato il processo per ottenere la certificazione ‘Go Safe’, con il W hotel e il Louvre Abu Dhabi tra i primi a ottenere la certificazione.



Ufc Fight Island, che si svolge sull'isola di Yas ad Abu Dhabi dall'11 al 25 luglio, è un altro importante passo verso il riavvio del turismo nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Abu Dhabi ospita oltre 1.632 membri dello staff locale, oltre a 609 delegati internazionali che raggiungono la capitale con 63 voli commerciali. Tutti i partecipanti alloggeranno in una zona sicura di 11 chilometri quadrati sull'isola di Yas, che comprende sette hotel e diverse strutture dedicate.



Il governo ha anche offerto la sua quota di sostegno all'industria del turismo attraverso una serie di programmi, tra cui sconti fino al 20% per ristoranti, strutture turistiche e di intrattenimento e una sospensione delle tasse turistiche e comunali per gli attori del settore per il 2020. Gli hotel di Abu Dhabi hanno iniziato ad aprirsi dopo aver aderito alle linee guida stabilite all'inizio di questo mese a seguito di un lungo periodo di sterilizzazione.