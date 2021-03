Tanzania, la ripresa passa per il turismo congressuale

15:01

La Tanzania, meta apprezzata dai viaggiatori di tutto il mondo, vede nel turismo la chiave per la ripresa economica. Si tratta infatti di una industry che nel 2019 ha generato ricavi per oltre 2,5 miliardi di dollari.

L'orizzonte del Governo è adesso il 2025, anno in cui si punta sull'arrivo di 5 milioni di turisti per 6 miliardi di ricavi: l'asso nella manica è il congressuale.



Il Paese africano ambisce infatti a diventare una destinazione Mice, tanto da aver creato il National Convention Bureau così da attrarre i maggiori operatori del settore. Parallelamente, la Tanzania ha istituito un'anagrafe per valutare la qualità di hotel e servizi connessi.



Durante lo scorso anno, per esempio, i resort di lusso rilevati sono stati 308 contro i 67 del 2015.



Gaia Guarino