British Virgin Islands, una nuova app per scoprire la destinazione

19:30

L'Ente per il Turismo delle Isole Vergini Britanniche ha lanciato BVI Now. L'app, scaricabile gratuitamente sia su dispositivi iOS che Android, intende aiutare i visitatori a organizzare una vacanza da sogno, sia leisure che business, fornendo informazioni utili sui vari punti di interesse che caratterizzano il paradisiaco arcipelago.



L'applicazione, progettata in collaborazione con la British Virgin Islands Tourist Board & Film Commission, in pochi click permette dunque di visionare l'elenco aggiornato e verificato di ristoranti, bar, attività commerciali e attrazioni turistiche con tanto di geolocalizzazione. Il tutto, mappe comprese, disponibile anche offline così da non perdere mai la bussola. L. F.